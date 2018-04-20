Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da toplanan on binlerce kişi, Sarkisyan'ın başbakan olmasını protesto etti.

Halkın yoğun tepkisine ise ordu ve polis güçleri karşılık verdi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Son gelen görüntülerde ise barışçıl protestolarını sürdüren sivillere karşı polis ve askerden oluşan ordu ile ağır silahlı zırhlılar görülüyor.

Ülkede Serj Sarkisyan 10 yıldır cumhurbaşkanlığı görevinde bulunuyordu. Ermenistan'ın yeni cumhurbaşkanı ise Mart ayındaki seçimlerle Serj Sarkisyan'a yakınlığı ile bilinen eski Londra Büyükelçisi Armen Sarkisyan olmuştu.