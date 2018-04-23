Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye erken seçime gidiyor. Avrupa'da yaşayan Türk nüfus partiler ve cumhurbaşkanı adayları için çok önemli. Bu yüzden liderler Avrupa'da da mitingler düzenleyecek.

Avusturya ve Hollanda'dan sonra Almanya da Türk siyasetçileri engelleyeceklerini duyurdu.

"BİZİM BU KONUDAKİ TAVRIMIZ NET"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yabancı siyasilerin Almanya'da seçim kampanyası yürütmesine izin verilmeyeceğini söyledi:

"Bizim bu konudaki tavrımız net. Yabancı bir ülkede yapılacak seçimlerden üç ay önceki dönemde, Almanya'da seçim kampanyası yürütülmeyecek.

Bu hangi ülkeden geldiklerinden bağımsız olarak herkes için geçerli."