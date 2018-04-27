İsrail'in isteği üzerine Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak görerek Orta Doğu'daki karışıklığı arttıran ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ilk ziyaretinde İsrail'e gidecek.
CIA DİREKTÖRÜYKEN 3 KEZ GİTMİŞTİ
ABD Senatosu’nun Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesini bugün onayladığı Mike Pompeo’nun gelecek hafta İsrail’i ziyaret edeceği belirtildi.
Pompeo’nun ziyareti kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşeceği aktarıldı.
Mike Pompeo Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü olduğu sırada İsrail’i 3 kez ziyaret etmişti.