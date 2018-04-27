Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malezya'nın Başkenti Kuala Lumpur'da öldürülen Filistinli bilim insanının cinayetine ilişkin detaylar netleşiyor. Filistinli bilim insanı Fadi el-Batş’ın İsrail gizli servisi Mossad’ın Filistinli bilim insanlarına yönelik gerçekleştirdiği geniş çaplı operasyon kapsamında hedef alındığı iddia edildi.

HAMAS’IN İHA PLANI

Hamas bir süredir İsrail ile savaşını geri planda sürüdürürken, atik bir pozisyonda bulunmaması geri çekiliyor yorumlarını beraberinde getirmiş. Hamas'ın geri planda durmasının altında İHA yapma planı olduğu belirtildi.

Hamas bir süredir Gazze’deki bilim insanları ve mühendisleri yurt dışına gönderip orada silah teknolojisi üzerine eğitim almalarını sağlıyor.Yurt dışından alınan eğitimlerle Hamas'ın kendi İHA ile birlikte su altı araçları da yaparak İsrail'e karşı mücadele vermeye çalıştığı belilrtildi.

İSTANBUL’DA GÖRÜŞECEKTİ

Konuya ilişkin NYT’ye konuşan istihbaratçılara göre Batş, Hamas için silah sistemleri ve insansız hava araçları üretecek çalışmalar yapmak üzere Malezya’ya gönderildi. Malezya’da akademik kariyerinin yanı sıra bir camide imamlık yapan Batı’nın öldürüldüğü gün akademik bir toplantıya katılmak üzere İstanbul’a gelmesi bekleniyordu.

Orta Doğulu bir istihbarat yetkilisi, Hamas’ın bilim insanlarını eğitim için yurt dışına gönderme projesinin İstanbul’dan yönetildiğini ve Batş’ın Hamas’ın söz konusu projesinin başındaki ismi Maher Salah ile İstanbul’da görüşmesinin planlandığını söyledi. Batılı ve Ortadoğulu istihbarat kaynakları, Batş’ın Kuzey Kore’den silah almak üzere anlaşmalara da dâhil olmuş olabileceğini aktardı.