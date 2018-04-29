Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya geldi. Suriye’deki mevcut durumun ve bundan sonra atılabilecek adımların değerlendirildiği üçlü zirvenin sonunda açıklama yapan Lavrov, Suriye kriziyle ilgili ortak deklarasyon kabul ettiklerini söyledi. Lavrov, “Her hâlükârda BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2254 sayılı kararı ve Soçi’de Suriye Ulusal Diyalog Konseyi’nin tavsiyeleri doğrultusunda siyasi çözümün alternatifsizliğine sıkı bağlılığımızı koruyoruz” dedi. Lavrov, Rusya, Türkiye ve İran’ın Suriye’yi bölme girişimlerini kabul edilemez bulduğunu kaydetti. Astana mekanizmasının garantörleri olarak 1,5 ayda üçüncü toplantının gerçekleştirildiğini belirten Bakan Çavuşoğlu “Suriye’nin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün koruması bizler için ortak paydayı oluşturuyor. Astana toplantıları Suriye’deki şiddetin kayda değer bir şekilde azalmasını sağladı. Cenevre süreci Astana’dan çıkacak sonuçları bekler hâle geldi” dedi.



RUSYA’YA KİMLİKLE SEYAHATE DOĞRU

Lavrov ve Çavuşoğlu’nun görüşmesi sırasında masada vize rejiminin basitleştirilmesi de vardı. “Rusya, bir süre önce ilk olarak hizmet pasaport sahiplerine, ikinci olarak da uluslararası taşımacılıkta çalışan uzun mesafe sürücüleri için vizesiz rejime dönülmesini teklif etti” diye devam eden Lavrov, şunları ekledi: “Basitleştirilmiş vize rejiminden, vizesiz rejimden yararlanacak kategorileri artırmayı planlıyoruz. Bu amaca ulaşmak istiyoruz.” Rusya ile vizesiz, kimlikle seyahat için adımların atıldığını açıklayan bakan Çavuşoğlu ise “Vizesiz seyahat güvenlik konularında iş birliği gerekiyor. Olumlu seyreden ilişkilerimize böyle bir adım yakışır” ifadelerini kullandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre örgüt, aldığı bir kararla Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları ve ailelerine ait 200’e yakın arsa, dükkân ve eve el koydu. Bazı evlerin içinde hâlen yaşayan yaşça büyük kişileri zorla çıkaran örgütün, iki gün önce de zorla silah altına alma kararı çıkardığı öğrenildi. Karar, ilçedeki 1988-2000 doğumlu tüm gençleri kapsıyor. Örgüt, 5 Mayıs’a kadar teslim olmayan gençleri alıkoymakla ve cezalandırmakla tehdit ediyor. Yerel kaynaklar, örgütün ilçedeki kontrol noktalarının sayısını da artırdığını, hemen hemen her sokağa bir nokta kurduğunu belirtiyor. YPG/PKK, Halep iline bağlı Menbiç ilçesini Ağustos 2016’da ABD’nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ’tan alarak işgal etmişti.