Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye genelinde savaşan gruplar, terör örgütü PKK’yı koruma amaçlı kurulmaya çalışılan Arap Ordusu’na katılmaya zorlanıyor. PKK’yı himaye amaçlı için kurulmaya çalışılan korsan orduya en az 50 bin yeni Arap savaşçı toplamak istiyorlar. Ayda bin dolar vaadiyle gençler, Ürdün ve Haseke bölgelerinde ABD’li uzmanlar tarafından eğitime tabi tutulacaklar. Suudi İstihbarat bu kampanyada en aktif unsur olarak dikkat çekiyor.

PROJE İÇİN 40 MİLYAR DOLAR AYRILDI



Haseke, Deyrezor, Humus, Dera, Şam, Halep, İdlib, Tartus, Lazkiye ve Kuneytra bölgelerinde paralı savaşçı arama faaliyetleri devam ediyor. Önceliği savaş tecrübesi olanlara veriyorlar ancak hiç savaşmamış gençleri de bu projeye dahil etmek istiyorlar. PKK’yı koruma amaçlı kurulmak istenen Arap Ordusu için 40 milyar dolarlık bütçe ayrıldı. Ancak Suriye içerisinde herhangi bir mesafe alamadıkları için başta Mısır olmak üzere Afrika ülkelerinden paralı asker toplama planlarının da olduğunu biliyoruz.



ÖLDÜRMEKLE TEHDİT EDİYORLAR



Suud istihbaratı PKK’yı koruma ve korsan koridorun güvenliğini sağlama konusunda yoğun çaba yürütüyor. Sahayı en iyi tanıyan elemanları grup ve şahıs düzeyinde görüşmeler yürütüyor. İnsanlara para vadediyorlar. Türkiye aleyhine bazı söylemlerde bulunarak Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile kazanılan zaferi gölgelemeye çalışıyorlar. Bazı isimleri de ölümle tehdit ediyorlar. Kendilerine, ailelerine suikast ile katledilecekleri yönünde tehditler savuruyorlar.



SON 2 AYDA 40 KOMUTAN ÖLDÜRÜLDÜ



PKK’yı himaye amaçlı kurulmak istenen Arap Gücü’ne katmak için en büyük faaliyet Şam’da yürütüldü. Muhaliflere, Ürdün’e geçmeleri teklifinde bulunuldu. Tüm gruplar bu teklifi reddetti. Ancak son 2 ayda başta İdlib olmak üzere muhalif bölgelerde 40 önemli isim düzenlenen suikastlerle öldürüldü.



(Yeni Şafak)