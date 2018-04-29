Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Telegraph'taki habere göre İngiltere'deki bazı okullar artık duvar saatlerinden vazgeçiyor.Sebebini merak etmekte haklısınız.Sebebi, çocuklar duvar saatini anlamıyor!Çocuklar duvar saatine öylesine yabancılar ki öğretmenleri onlara zamanı sorduklarında doğru cevabı verememelerinden ötürü okullar da böyle bir karar almış.ASCL adlı okul ve kolej müdürlerinin derneğinde genel sekreter yardımcısı olarak görev yapan Malcolm Trobe "Duvar saatleri çocuklara çok eski usul geliyor" diyor.5 yaşındaki çocukların oyuncak arabalar yerine mobil oyunlarla vakit geçirdiğini düşünürsek, evet, her şey ne kadar da olağan! Çocukların saati cep telefonlarına 'pıt' diye vurmak suretiyle öğrenmeleri...

"Akrep derken?" ve/veya "Yelkovan derken?" kafalarına girmeleri...

Sizce de acayip derecede gerçekçi ve 2018 dünyası değil mi?

Duvar saatine bakıp saatin kaç olduğunu şıp diye anlayıp dile getirmek yüksek bir matematik ya da zeka gerektirmiyor belki.Ama her şeyin bu kadar 'şırak' diye karşımıza konulduğu bir dönemde gerçekten beyin sağlığı için doğru mu bu? Eğer "Yok yahu, beyin sağlığına o kadar da negatif etkisi yok, abartmayalım"cıysanız o zaman neden uzmanlar "Sudoku çözün mutlaka" diye önerilerini dile getiriyor.