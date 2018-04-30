İlk belirlemelere göre 38 kişi öldü 57 kişi yaralandı. Gece 10 buçuk sularında meydana gelen patlamaların etkisiyle bölgede 2.6 şiddetinde deprem meydana geldiği tespit edildi. Saldırıyı kimin düzenlediği henüz bilinmiyor.
Hama'da İran Devrim Muhafızlarının bulunduğu tugaya saldırı
30.04.2018 - 01:08 | Son Güncelleme: 30.04.2018 - 01:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye Hama'da rejim ve İran Devrim Muhafızlarının bulunduğu tugaya düzenlenen saldırıda mühimmat deposunun isabet alması sonucu şiddetli patlamalar meydan geldi.
Etiketler : hama,suriye,
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