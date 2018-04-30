İlk belirlemelere göre 38 kişi öldü 57 kişi yaralandı. Gece 10 buçuk sularında meydana gelen patlamaların etkisiyle bölgede 2.6 şiddetinde deprem meydana geldiği tespit edildi. Saldırıyı kimin düzenlediği henüz bilinmiyor.

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