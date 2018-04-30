Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de, Beşşar Esad rejimine ait haber ajansı SANA, dün 22.30 sularında rejimin Halep ve Hama'daki iki askeri üssüne füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Her iki üste İran destekli unsurların bulunduğuna yer veren İran’ın yarı resmi haber ajanslarından İSNA'nın haberine göre ise saldırıda en az 18’i İranlı güçlerden olmak üzere çok sayıda kişi öldü.

Amerikan New York Times gazetesi, Hama’daki depoda bulunan 200 füzenin imha edildiğini, bölgedeki güçlerin doğruladığını öne sürdü. Sadece Hama’da 11’i İranlı 16 kişinin öldürüldüğü de aynı haberde belirtildi.

Olağan şüpheli İsrail

Henüz saldırıyı üstlenen olmadı. Ancak olağan şüpheli belli: İsrail.

Daha önce de Humus ve Şam'da rejime ait ve İran destekli güçlerin konuşlu olduğu üslere füze saldırıları düzenlenmişti. Rejim ve İran kaynakları, saldırıların İsrail tarafından düzenlendiğini savunmuştu. İsrailli yetkililer ise saldırıları inkâr ya da teyit eden açıklamalar yapmaktan kaçınıyor. İsrail, Suriye üzerindeki askeri hava faaliyetlerini Rusya ile koordine ediyor.