Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zuckerberg, Facebook’un yeni arkadaşlıklar kurma konusunda uzman olduğunu ve platformun bu nedenle çöpçatanlık işi için en uygun mecra olduğunu belirtti.

Zuckerberg, “Facebook’ta kendini bekar olarak tanımlayan 200 milyondan fazla kullanıcı var” dedi.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre; Facebook üzerinden verilecek hizmet, kişisel bilgilerin korunmasına özen gösterecek.

Uzmanlara göre bu hizmet, kullanıcıların Facebook’ta daha fazla vakit geçirmelerini sağlayabilir.

Amerika’da çöpçatanlık hizmeti sunan Match, E-Harmony, OkCupid gibi web sitelerinin yanı sıra Tinder ve Bumble gibi telefon uygulamaları da oldukça yaygın.

Zuckerberg hizmetin amacının insanlar arasında “uzun soluklu ilişkiler” oluşturmak olduğunu söyledi.

Çöpçatanlık hizmetinin ne zaman başlatılacağı henüz açıklandı.