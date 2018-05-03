Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orta Doğu ülkelerine demokrasi ve insan hakları dersleri vermekten geri kalmayan Avrupa ülkeleri, mülteciler konusunda son derece katı bir tavır aldı.

Mültecilerin Avrupa'ya giriş yapmasını istemeyen AB üyesi ülkeler, Avrupa Sınır Birliği Ajansı'nı (Frontex) kurmuştu.

YÜZDE 17'LİK ARTIŞ VAR



Havaların ısınmasıyla umut yolculuğuna çıkan mültecilerin sayısı artmaya başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Frontex Direktörü Fabrice Leggeri, Bild Gazetesi'ne yaptığı açıklamada "Kaçak geçişler yüzde 17 oranında artış gösterdi. Bu yükseliş son 4-5 haftada gerçekleşti. Ek önlemler almaya başladık." dedi.