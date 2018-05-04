ABD Başkanı Trump, Teksas'a hareketinden önce Beyaz Saray'ın  bahçesinde basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Kamuoyunda merakla beklenen Kim Jong-un ile görüşmesine ilişkin  gerekli düzenlemelerin sonuna geldiklerini kaydeden Trump, "Seyahat ayarlandı. Şu  anda elimizde bir tarih ve lokasyon var. Çok yakında bunları açıklayacağız."  ifadesini kullandı.

Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile ilerleyen haftalarda yapacağı  görüşmenin Kuzey Kore-Güney Kore sınırındaki Barış Evi'nde olabileceğini  söylemişti.Trump, açıklamasında, "Görüşme için birçok ülke değerlendiriliyor  fakat üçüncü bir ülkeden ziyade, Kuzey Kore-Güney Kore sınırındaki Barış/Özgürlük  Evi daha sembolik, önemli ve kalıcı olmaz mı? Sadece soruyorum." ifadelerini  kullanmıştı.

3 AMERİKALI REHİNENİN DURUMU

Öte yandan,  ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'nin elinde tuttuğu 3  Amerikan vatandaşıyla ilgili görüşmelerde ciddi mesafe kaydettiklerini ve yakında  güzel haberler vereceklerini aktardı.ABD Başkanı Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, dünkü açıklamasında Kuzey  Kore'nin elinde tuttuğu 3 Amerikan vatandaşını dün serbest bırakmasını  beklediklerini açıklamıştı.Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ise henüz serbest bırakılma durumunu  teyit edemeyeceklerini, ancak görüşmelerde son aşamaya geldiklerini ve  rehinelerin serbest bırakılmasının "iyi niyet göstergesi" olarak önemli olacağını  belirtmişti.