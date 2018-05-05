Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir mahkeme ilginç bir karara imza attı.

Macaristan'da geçtiğimiz aylarda yaşanan seçim öncesi Helsinki Derneği, hükümetin "halkla fikir alışverişi" kampanyası kapsamında Helsinki Derneği'nin adını anarak asılsız ve yalan iddialar içeren ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın imzası bulunan bir belgeyi gerekçe göstererek mahkemeye başvurmuştu.

Dernek, üç aydır devam eden davayı kazandı ve mahkeme 'emsal' niteliğinde bir karara imza attı. Mahkemenin verdiği karara göre, söz konusu belgede Helsinki Derneği de dahil olmak üzere bazı kuruluşların "mültecilerin yasa dışı faaliyetlerini savunduğu" iddiası gerçeği yansıtmıyor.

BİR AY BOYUNCA HER GÜN ÖZÜR DİLEYECEKLER

Her ne kadar hükümet temsilcileri 'düşünce özgürlüğü' vurgusu yapsa da mahkeme 'gerçeklere sadık kalınmadığını' ifade etti ve kamuoyunda saygın bir yeri olan prestijli bir kurumun, faaliyetleri nedeniye kamuoyunun gözünde alaşağı edilemeyeceğine karar vererek dernekten bir ay boyunca her gün özür dilemesine karar verdi.

8 milyon insana ulaşan asılsız iddiaların 'tek bir' özür ile geçiştirelemeyeceğine kanaat getiren heyet, Macaristan devletinin resmi haber ajanası olan MTI'da ve hükümetin resmi internet sitesinde her gün özür mesajı yayınlanmasına karar verdi.

Kesin olan ve temyize gitmeye müsade etmeyen karar göre, özür metni 30 gün boyunce hem sayfanın girişinde hem de manşetlerde yer alacak.