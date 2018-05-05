Gazze Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gazze’nin ortasındaki Deir El Balah kentinde Zawaida meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti. Patlamada hayatını kaybeden 4 kişinin kimliklerinin Mahmoud Al-ostaz, Wissam Abu-Mahrouk, Taher Shahin ve Musa Salman olduğu açıklanırken 1 kişinin kimliğinin henüz belirlenmediği ifade edildi. 3 kişinin de yaralandığı patlamanın neden meydana geldiği ise henüz bilinmiyor.
Gazze’de patlama:5 ölü
05.05.2018 - 21:12 | Son Güncelleme: 05.05.2018 - 21:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gazze’de meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Etiketler : gazze,patlama,
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