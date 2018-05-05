Devlet Bakanı Roth’un İstanbul’daki temasları kapsamında İstanbul Kültür Üniversitesinde düzenlenecek olan tartışma programına katılacağı ve Suriyeli mülteciler için AB tarafından finanse edilen bir sağlık merkezini ziyaret edeceği kaydedildi. Bakan Roth, Türkiye ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada “Tüm zorluklara rağmen, Almanya ve Türkiye'nin önemli konularda tekrar birlikte çalışması gerekiyor, bu nedenle Türk ortaklarımızla yoğun diyalog her zamankinden daha önemli.” ifadesini kullandı.
Almanya'nın AB’den Sorumlu Bakanı Roth, Türkiye'ye geliyor
05.05.2018 - 21:40 | Son Güncelleme: 05.05.2018 - 21:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya'nın Avrupa Birliği'nden Sorumlu Bakanı Michael Roth, 6-8 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Bakan Roth’un, Türkiye ziyaretinde Başmüzakereci ve Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik ile yapacağı ikili görüşmenin ardından muhalefet partisi liderleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle de bir araya geleceği bildirildi.
Devlet Bakanı Roth’un İstanbul’daki temasları kapsamında İstanbul Kültür Üniversitesinde düzenlenecek olan tartışma programına katılacağı ve Suriyeli mülteciler için AB tarafından finanse edilen bir sağlık merkezini ziyaret edeceği kaydedildi. Bakan Roth, Türkiye ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada “Tüm zorluklara rağmen, Almanya ve Türkiye'nin önemli konularda tekrar birlikte çalışması gerekiyor, bu nedenle Türk ortaklarımızla yoğun diyalog her zamankinden daha önemli.” ifadesini kullandı.
Etiketler : almanya,dünya haberleri,
558957 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/558957.aspx
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