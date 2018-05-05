Rusya İçişleri Bakanlığı, Rusya’nın başkenti Moskova’da koordineli olmayan bir eylemde yaklaşık 300 kişi gözaltına alındığını açıkladı. Bakanlık yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı gösterilerde gözaltına alınanlar arasında muhalif lider Aleksey Navalny’ın da olduğu belirtti. Bakanlık, Moskova Belediyesi tarafından gösteri yapmaları için başka bir yer belirlenmesine karşın Puşkin Meydanı’nda izinsiz gösteri yapan yaklaşık 2 bin kişi arasında 12-15 yaş aralığında çocukların da olduğu belirtti.
Moskova’da 300’e yakın kişi gözaltına alındı
05.05.2018 - 21:43 | Son Güncelleme: 05.05.2018 - 21:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Moskova’da Muhalif Lider Aleksey Navalny’ın da bulunduğu Vladimir Putin karşıtı gösteriler yapan yaklaşık 300 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : moskova,dünya haberleri,rusya,
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