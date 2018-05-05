Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya İçişleri Bakanlığı, Rusya’nın başkenti Moskova’da koordineli olmayan bir eylemde yaklaşık 300 kişi gözaltına alındığını açıkladı. Bakanlık yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı gösterilerde gözaltına alınanlar arasında muhalif lider Aleksey Navalny’ın da olduğu belirtti. Bakanlık, Moskova Belediyesi tarafından gösteri yapmaları için başka bir yer belirlenmesine karşın Puşkin Meydanı’nda izinsiz gösteri yapan yaklaşık 2 bin kişi arasında 12-15 yaş aralığında çocukların da olduğu belirtti.