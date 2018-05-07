Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alman Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth iki günlük ziyaret için Türkiye'ye geliyor. Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Roth'un Salı gününe dek sürecek ziyareti sırasında Başmüzakereci ve AB Bakanı Ömer Çelik, muhalefetten siyasetçiler ve sivil toplum temsilcileri ile görüşeği belirtildi. Çelik'le yapılacak görüşmede ele alınacak konular hakkında ise bilgi verilmedi.

Roth ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, "Bütün zorluklara rağmen Almanya ve Türkiye önemli konularda yeniden sıkı işbirliği yapmak zorundadır. Türkiye'deki muhataplarımızla daha yoğun diyalog yürütmemiz hiç olmadığı kadar önemli" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre Roth İstanbul Kültür Üniversitesi'nde düzenlenecek tartışma programına katılacak. Ankara'da ise siyasi görüşmeler yapmanın yanı sıra AB'nin finanse ettiği Suriyeli mültecilere hizmet eden sağlık merkezini ziyaret edecek.

Almanya-Türkiye ilişkileri son yıllarda hiç olmadığı kadar gerildi. Almanya 15 Temmuz darbe girişimin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal'in uzatılmasını ve Alman vatandaşlarının tutuklanmasını eleştiriyor. Son aylarda iki ülkeden üst düzey politikacılar ilişkilerin yumuşadığı sinyalini veriyor.