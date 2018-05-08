Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan'ın gölge lideri olarak bilinen Muhammed bin Selman'ın "Ilımlı İslam" adıyla başlattığı tehlikeli açılımlar devam ediyor. Mısır ve İtalyan basını, "Suudi Arabistan'a giden Kardinal Jean-Louis Tauran burada görüştüğü Dünya İslam Birliği Muhammed bin Abdülkerim El Issa, Suudi Arabistan'da kilise inşa edilmesi için tarihi bir anlaşma yaptı" diye yazmıştı. Konuyla ilgili Vatikan'dan bir açıklama geldi. Söz konusu ziyareti ve görüşmeleri doğrulayan Vatikan, "Kilise yapılacak iddiası doğru değil" açıklamasında bulundu. Ancak Riyad yönetiminden bir yalanlama gelmemesi akıllarda soru işaretlerine yol açtı. İslam dünyası 'mukaddes topraklara kilise' iddiasına tepki gösterirken, skandal bir açıklama ise Fransa'dan geldi. Aralarında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, üç eski başbakan, Yahudi ve Hristiyan din temsilcileriyle yazarların da bulunduğu 300 kişinin imzasıyla yayınlanan Kur'ân-ı kerimden "şiddet ve Yahudi karşıtı fikirleri yaydığı gerekçesiyle bazı âyetlerin çıkarılması" istendi. Skandal talebe hem siyasiler hem de İlahiyatçılardan tepki geldi...



KİM NE DEDİ?

Prof. Dr. Mustafa Bilgin: Hayret verici bir olay. Bu, İslam dininin Avrupa siyasetine alet edilmesidir, bunu yapanlar da siyasilerdir. Bunu iç siyasi dinamiklerle yapıyorlar. Son 20 senedir yabancı düşmanlığı çıkartılar şimdi de Müslümanları nasıl tahrik ederiz karıştırırız gibi eylemlerde bulunuyorlar. Buradan ders çıkarılması gerekiyor. İslam dünyasında böyle boşluk var. Âlimler olsun, kurumlar olsun, bu konularda daha fazla iş birliğine, çalışmaya, bilgilendirmeye ihtiyaç olduğu gözüküyor. Resmi açıklama olmamasına rağmen, Prens Selman’ın yeni bir ilişki modeli geliştirmek istediği, ABD emperyalizmine piyon olmak istediğini görüyoruz. Ama bu strateji tutmaz; Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz.



Prof. Dr. Hilmi Demir: Fransa’nın yaptığı tam bir aymazlık. Kur’ân, bütün Müslümanlar tarafından ilahi bir kelam olarak kabul ediliyor. Müslüman inancına karşı bir saygısızlık, ‘İslamafobi’den başka bir anlam taşımıyor. Bu doğrudan doğruya İslam’a karşı bir saldırı. Fransa’da son yıllarda artan İslam düşmanlığını bu adım daha da artıracaktır. Prens Selman ise hem Batı ile daha da yakınlaşmak hem de İsrail ve Hristiyan dünya ile yakınlaşmayı bir politika olarak benimsiyor. 'Medine’ye kilise' söz konusu politikaların sonucu olarak ortaya çıkan bir şey. Bu haberler basına düştü ancak henüz bir teyit göremedik. 2030’lara kadar gerçekleştirmeyi düşündükleri bir S.Arabistan var. Bu kilise yapımı da muhtemelen bunun bir parçası.



Başbakan Yardımcısı ve Hükûmet Sözcüsü Bekir Bozdağ: Bunlar (300 Fransız aydın) 21. yüzyılın beyinsizleri, barbarları ve Ebu Cehilleridir; DEAŞ’ın batı versiyonudur. Nice Ebu Cehiller, Sarkozy’den daha kudretli, daha azılı nice İslam düşmanları, Kur’ânı yok etmek, bu mümkün değilse tahrif etmek, bu da mümkün değilse bazı âyetleri Kur’ândan çıkarmak istediler ama başaramadılar, hepsi yok oldular ama Kur’ân var ve kıyamete kadar da var olacaktır.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Sözde 300 aydının böyle bir bildiri yayınlaması en hafif tabiri ile bağnazlıktır.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: 300 kişinin, Kur'ân-ı kerimden bazı ifadelerin çıkarılmasını istemesi sapkınlıktır.