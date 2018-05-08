Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Palm Springs ve Los Angeles şehirlerinin arasında bulunan Cabazon bölgesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nden alınan bilgiye göre deprem Inland Empire bölgesinden Los Angeles ve Orange County'e kadar hissedildi. Depremde herhangi bir hasar meydana gelmediği belirtildi.