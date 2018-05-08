Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

New York Times gazetesi, Trump'ın Macron'la ile yaptığı görüşmede ABD'nin anlaşmadan çekileceğini söylediğini öne sürdü. Bunun üzerine ise Fransa'dan son dakika açıklaması geldi. Fransa'dan gelen açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın görüşmede nükleer anlaşma konusunda bilgi vermediği ifade edildi.