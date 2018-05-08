New York Times gazetesi, Trump'ın Macron'la ile yaptığı görüşmede ABD'nin anlaşmadan çekileceğini söylediğini öne sürdü. Bunun üzerine ise Fransa'dan son dakika açıklaması geldi. Fransa'dan gelen açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın görüşmede nükleer anlaşma konusunda bilgi vermediği ifade edildi.
Fransa: Trump, Macron'a anlaşma ile ilgili bilgi vermedi
08.05.2018 - 19:24 | Son Güncelleme: 08.05.2018 - 20:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa, ABD Başkanı Trump'ın görüşmede nükleer anlaşma konusunda bilgi vermediğini açıkladı.
Etiketler : trump,macron,
559377 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/559377.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER