Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Tusk, "ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşması ve ticarete ilişkin politikalarına karşı AB birlik içinde hareket edecek." ifadesini kullandı. AB liderlerinin 17 Mayıs'ta Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bir araya geleceğini hatırlatan Tusk, İran nükleer anlaşması ve ticaret konularının zirvede gündeme geleceği bilgisini paylaştı.
AB'den Trump'ın kararına ilk tepki
08.05.2018 - 22:23 | Son Güncelleme: 08.05.2018 - 22:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı aldığını açıkladıktan sonra Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB'nin birlik içinde hareket edeceğini belirtti.
Etiketler : Donald Trump,İran ile nükleer anlaşma,AB,
559391 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/559391.aspx
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