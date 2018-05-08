Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump’ın kararını sosyal medya hesabı Twitter’dan değerlendiren Kalın, "ABD’nin nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi, istikrarsızlığa ve yeni çatışmalara sebep olacak bir karardır. Çok taraflı anlaşma, diğer ülkelerle devam edecektir. Türkiye, nükleer silahların her türüne karşı olan kararlı tutumunu sürdürecektir" dedi.