Trump’ın kararını sosyal medya hesabı Twitter’dan değerlendiren Kalın, "ABD’nin nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi, istikrarsızlığa ve yeni çatışmalara sebep olacak bir karardır. Çok taraflı anlaşma, diğer ülkelerle devam edecektir. Türkiye, nükleer silahların her türüne karşı olan kararlı tutumunu sürdürecektir" dedi.
ABD'nin İran kararına Türkiye'den ilk tepki
08.05.2018 - 22:33 | Son Güncelleme: 08.05.2018 - 22:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın İran’la yapılan nükleer anlaşmadan çekilme kararına ilişkin açıklama yaptı.
Etiketler : ABD,iran,
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