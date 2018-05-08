Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Suriye'deki İran güçlerinin olağan dışı hareketi tespit edilerek ordu güçleri alarm durumuna geçirildi ve Suriye sınırındaki Golan Tepeleri'nde yer alan hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.Açıklamada ayrıca Golan Tepeleri'nde yer alan sığınakların da açıldığı belirtildi.