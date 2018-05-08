İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Suriye'deki İran güçlerinin olağan dışı hareketi tespit edilerek ordu güçleri alarm durumuna geçirildi ve Suriye sınırındaki Golan Tepeleri'nde yer alan hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.Açıklamada ayrıca Golan Tepeleri'nde yer alan sığınakların da açıldığı belirtildi.
Trump'ın İran kararı sonrasında İsrail'den flaş hamle
08.05.2018 - 22:37 | Son Güncelleme: 08.05.2018 - 23:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran kararını açıklaması sırasında ajanslara düşen son dakika haberine göre, İsrail, Suriye sınırındaki Golan Tepeleri'nde sığınakları açtığını, savunma sistemlerini de aktif hale getirdiğini açıkladı. AP'nin haberine göre, İsrail ordu sözcüsü gerekçe olarak Suriye'deki İran güçlerinin 'olağan dışı hareketliliğini' gösterdi.
Etiketler : israil,ABD,
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