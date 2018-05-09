Yunan medyasındaki haberlere göre, Selanik Diavata Cezaevinde tutuklu  bulunan 62 yaşındaki Mengi'nin, tutukluluk haline itirazı Selanik İstinaf  Mahkemesinde görüşüldü.Mahkeme, adli kontrol ve yurt dışı yasağı koyduğu Mengi'nin, daimi  ikamet yerinin Yunanistan olduğuna ve Avrupa’da yasal şekilde bulunduğuna  hükmederek, Türkiye’nin hakkındaki iade talebi görüşülünceye kadar Atina’daki  evinde kalmasını kararlaştırdı.

Mengi'nin, mahkemedeki ifadesinde, “Türkiye’de hakkında çıkarılan  mahkumiyet kararının siyasi olduğunu ve baskılar üzerine ülkeyi terk ettiğini”  iddia ettiği belirtildi.Türkiye'ye iade talebine ilişkin belgelerin Türk makamları tarafından  tamamlanmasının ardından yeni bir duruşma tarihi belirleneceği kaydedildi.Mengi ayrıca, 24 Haziran'daki genel seçimlerde Demokrat Parti’den (DP)  milletvekili aday adayı olduğuna dair bir belge ibraz etti.Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı Mengi, hakkında dolandırıcılık ve  gasp suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor. Mengi, geçen ay  Yunanistan’ın Makedonya sınırındaki Evzonos Gümrük Kapısı'nda yakalanarak  gözaltına alınmıştı.