Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazze'nin doğu sınırında El-Bureyc Mülteci Kampı yakınında barışçıl gösteri düzenleyenlere İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaralandı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

52 FİLİSTİNLİ ŞEHİT, 8 BİN FİLİSTİNLİ YARALI



İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başından bu yana aralarında gazetecilerin ve çocukların da olduğu 52 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edildi, yaklaşık 8 bin Filistinli yaralandı.