Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’deki krizin çözümünde Türkiye, Rusya ve İran’ın yaptığı iş birliği sonucu devre dışı kalan ABD Başkanı Donald Trump, aldığı kararlarla bölgeyi krize sürüklüyor. Son zamanlarda İsrail ve ABD’nin yaptığı hamleler bir araya getirildiğinde, bölgede oynanan oyunları gözler önüne seriyor. Daha önce yaptırımlarla Rusya’yı zor durumda bırakmaya çalışan ABD, bir gün önce İsrail üzerinden Türkiye’yi sıkıştırmaya çalıştı. Kudüs’ün, İsrail başkenti olarak ilan edilme girişimini engellemek için dünyayı harekete geçiren Türkiye’yi zor durumda bırakmayı hedefleyen İsrail, önceki gün doğalgaz kartını oynadı.



TÜRKİYE BY-PASS EDİLİYOR

Kıbrıs Rum kesimine gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi liderleriyle bir araya gelerek, Doğu Akdeniz’deki doğalgaz kaynaklarının Türkiye by-pass edilerek boru hattıyla AB’ye ulaştırılması için hazırlanan projeye imza attı. Sıra üçüncü ülke İran’a geldi. ABD Başkanı Trump, bütün dünyanın tepkisine rağmen İsrail’in elini güçlendirmek için, İran ile 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıkladı. Bunun ardından harekete geçen İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri’ne Patriot füzeleri ile “Demir Kubbe Savunma Sistemi”ne ait bataryalar yerleştirdi. Tel Aviv yönetimi kuzeyden gelebilecek muhtemel saldırılara karşı hazırlıklı olduklarını duyururak “hava savunma kuvvetlerine bağlı rezerve askerler ile iç cephe savunma güçlerine bağlı askerlere” orduya katılma çağrısı yaptı. Dakikalar sonra ise İsrail, Şam’ın güneyinde İran’a ait askeri tesisleri vurdu: 8’i İranlı 15 kişi hayatını kaybetti.



İRAN BAYRAK YAKTI

ABD Başkanı Trump’ın, nükleer anlaşmadan çekilme kararı İran Meclisi’nde protesto edildi. Vekiller parlamentoda ABD bayraklarını yaktı. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, anlaşmanın baştan beri kendileri tarafından kabul görmediğini ancak “gerçekleri dünyaya ispat etmek” için İran halkının anlaşmayı kabul ettiğini söyledi. Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Caferi ise anlaşmanın itibarını kaybettiğini ve ABD’nin güvenilmez olduğunu bir defa daha ortaya koyduğunu söyledi. İran Ordu Komutanı Abdurrahim Musevi de, Trump’ın anlaşmadan ayrılmasından memnun olduklarını dile getirdi.



TRUMP’TAN İRAN’A TEHDİT

Beyaz Saray'da kabinesini toplayan ABD Başkanı Trump, burada gazetecilerin İran ile ilgili sorularını cevaplandırırken, " İran ya müzakere edecek ya da bir şeyler olacak. İran nükleer programa başlarsa sonuçlar çok sert olur" dedi.

Öte yandan Suriye’deki iç savaşı sona erdirmek için yoğun tempo harcayan Türkiye’nin, Fırat Kalkanı Harekatı ve Afrin operasyonu ile ne kadar doğru hamlelerde bulunduğu ortaya çıktı. Daha önce hem Suriye hem de Irak’ta bir bölgeye yapılan saldırıların ardından binlerce kişi Türkiye’ye kaçıyordu. Suriye topraklarına huzur getiren Türkiye, iki operasyonun meyvelerini toplamaya başladı. Bir süredir tahliyelerin devam ettiği Suriye’de siviller, Türkiye yerine Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden kurtarılan bölgelere geliyor. Önceki gün Humus’un kuzeyinden başlayan zorunlu tahliyeler sonucu yola çıkan 59 otobüslük ikinci tahliye konvoyunda yer alan 2 bin 803 kişi El-Bab’a ulaştı. Yermük Kampı’ndan ise 8 bin kişinin El-Bab’a gelmesi bekleniyor.