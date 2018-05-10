Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rus basını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni görev süresi öncesi devlet başkanlığının son bir yılında yaptığı icraatleri mercek altına aldı.

Türkrus sitesinin, Kommersant gazetesinden aktardığı habere göre, Putin'in son bir yılda en fazla telefon görüşmesi yaptığı lider Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Putin, bu dönemde en çok Türkiye'ye (üç kere) resmi ziyarette bulundu.

20 KEZ GÖRÜŞTÜLER...

Putin, önceki görev yılının son bir yıllık döneminde Erdoğan'la 20 kez telefonda görüştü. Bu sıralamada Erdoğan'ı Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev (10 telefon görüşmesi) takip etti.

Putin'in, altı yıllık görev süresinin son yılında hakkında en fazla konuştuğu ülke lideri de Erdoğan oldu.

Putin bu dönemde Erdoğan'dan sonra en fazla ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev ve Suriye rejim lideri Beşşar Esad'dan bahsetti.

Türkiye ise, aynı dönemde Putin'in en fazla söz ettiği altıncı ülke oldu. Rus lider en fazla Rusya, Suriye, ABD, Ukrayna ve Çin'in ismini söyledi.