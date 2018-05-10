Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail askerlerinin, Hanzala Cesaret Ödülü sahibi 17 yaşındaki cesur kız Filistinli Ahed et-Temimi'nin ağabeyi 21 yaşındaki Vaad et-Temimi’yi gözaltına aldığı bildirildi.

Ahed'in babası Basil et-Temimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentine bağlı Nebi Salih beldesinde bulunan evlerine sabah saatlerinde yaptığı baskınla 21 yaşındaki oğlu Vaad’i gözaltına aldığını belirtti.

TEMİMİ AİLESİNE BASKI



İsrail askerlerinin evde arama yaptığını kaydeden Baba Temimi, İsrail askerlerinin eşi Neriman ile kızı Ahed et-Temimi’yi gözaltına aldıktan sonra oğlu Vaad’i de gözaltına alarak Temimi ailesinin işgal karşıtı mücadele azmini kırmayı hedeflediğini söyledi.

İsrail askerleri, 8 ay hapis cezasına çarptırılan cesur kız Temimi'yi 19 Aralık 2017'de ailesiyle yaşadığı eve düzenlediği baskınla gözaltına almıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Nebi Salih beldesinde bulunan evinin avlusuna zorla giren bir İsrail askerine tokat attığı görülen videosu yayımlanan Ahed'in, İsrail askerlerine "saldırı" ile suçlandığı belirtiliyor.

Videoda Ahed'in yanında olduğu görülen kuzeni Nur et-Temimi de daha sonra gözaltına alınarak askeri cezaevine konulmuştu.

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.