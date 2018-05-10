Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya'nın en yaşlı bilim insanı olan 104 yaşındaki David Goodall'ın herhangi bir ölümcül hastalığı olmazken, ötanazi yaptırmak istemişti.

Yaşam standartlarının kötüleştiğini ve artık yaşamak istemediğini belirten David Goodall, bugün basın toplantısı yaparak hayatına son verdi.

"NE İÇİN BEKLİYORUZ Kİ"

Ötanazi işlemini İsviçre'nin Basel kentinde gerçekleştiren 104 yaşındaki adamın son sözleri, "Ne için bekliyoruz ki" oldu.

BEETHOVEN 9. SENFONİ'Yİ DİNLEDİ

"Eğer bir şey seçeceksem bu Beethoven'ın 9. Senfoni'sinin final bölümü olurdu" diyen Goodall, senfoniyi dinleyerek yaşamına son verdi.