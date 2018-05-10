Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, yazılı açıklama yaparak İran yönetimini kınadı.Sanders, açıklamasında, "ABD, İran rejiminin Suriye'den düzenlediği ve İsrail vatandaşlarını hedef alan provokatif roket saldırılarını kınıyor ve İsrail'in kendini savunma hakkını savunuyor" ifadelerini kullandı.

"ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ"

Açıklamada, İran'ın Suriye'de roket ve füze sistemlerine sahip olmasının kabul edilemez ve tüm Ortadoğu için oldukça tehlikeli olduğuna dikkat çekilerek, "İran Devrim Muhafızları, pervasız eylemlerinin tüm sorumluluğunu taşımaktadır. İran Devrim Muhafızları ve Hizbullah da dahil onun askeri uzantılarına daha fazla provokatif adımlar atmamaları çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

İSRAİL: İRAN ÇİZGİYİ AŞTI

Suriye’de yaşanan İran-İsrail gerilimi tırmanmaya devam ediyor. Suriye'deki İranlı milis güçlerini Golan Tepeleri'ne roket saldırısı düzenlemekle suçlayan İsrail’den yeni bir açıklama geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in roket saldırıları yaparak “kırmızı çizgiyi aştığını” söyledi.

Saldırıya karşılık verdiklerini ifade eden Netanyahu, Suriye'deki İran hedeflerine karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini söyledi. Netanyahu, İsrail'in İran'ın roketlerini havada engellediğini belirterek, İsrail’in İran'ın Suriye'de kendisini askeri olarak güçlendirmesine izin vermeyeceğini ifade etti.

ALMANYA VE FRANSA: GERİLİMİ DÜŞÜRÜN

Almanya'nın Hollanda Belçika sınır üçgeninde bulunan ve Aachen kentinden düzenlenen Uluslararası Şarlman Ödülü törenine katılarak bu yılki Şarlman ödülüne layık görülen Emmanuel Macron ile bir araya gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel, son olarak Suriye'de yaşanan gerginlikle ilgili olarak iki lider ödül töreni öncesi bir araya gelerek Suriye'deki son durumu değerlendirdiler. Her iki lider İsrail'in Suriye’yi hedef alan saldırılarından kaygı duyulduğu, bölgede temkinli olma ve gerilimi düşürme çağrısında bulundu.

Merkel, Şarlman Ödül töreninde yaptığı konuşmada İsrail ile İran arasında yaşanan durumun son derece karmaşık bir hal aldığını belirterek taraflara sağduyu çağrısı yaptı. Merkel, "Son saatlerde tırmanan gerilimin durumun savaş veya barış meselesine dönüştüğünü gösterdiğini” söyledi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, dün akşam İran güçlerinin Suriye'den İsrail'e doğru yaklaşık 20 roket attığını açıklamıştı. İran ise "İsrail'e roket saldırısı düzenlediği" iddialarını yalanlamıştı.

İsrail, İran Devrim Muhafızlarına ait hedeflere karşı Suriye'de çok büyük bir operasyon gerçekleştirmişti.