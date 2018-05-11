Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'ye saldıran küresel güçlerin Rakka'da, gizli bir 'seçim kaosu' toplantısı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın erken seçim kararını açıkladığı 18 Nisan’dan 10 gün sonra 29 Nisan tarihinde ABD'li ve Fransız subaylar proje terör örgütü PKK’nın Kandil’den gelen üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi.

CANLI BOMBA EYLEMİ YAPIN



İstihbarat birimlerinin ortaya çıkardığı karanlık toplantının gündem maddesi ise Türkiye’de 24 Haziran’da yapılacak seçimler öncesinde terör eylemleri oldu. Toplantıda ABD ve Fransız subaylar PKK’ya marjinal sol örgütlerle birleşip birlikte Gezi ve Adalet Yürüyüşü tarzında sokakları karıştıracak eylemler yapın talimatı verdi. İstanbul, Ankara ve Suriye'ye sınırı olan illerde ise canlı bomba eylemleri yapılması istendi!



ALÇAK TALİMATLAR!



İşte ABD ve Fransız subayların terör örgütlerine 29 Nisan'da Rakka'da verdiği talimatları:



Gezi olaylarında örneğini görülen terör örgütleri yine aynı şekilde çeşitli sokak eylemleri yapabilmek adına çatı bir örgütlenmeye gidecek. Böylece eylemlere olan katılım artırılacak.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerçekleştirdiği Adalet Yürüyüşü benzeri toplu eylemler yapılacak.



Suriye’ye sınırı olan iller ile büyük şehirlerde canlı bomba eylemleri yaparak topluma korku verilmesi sağlanacak.



PKK/ KCK güdümünde yayın yapan ANF isimli internet sitesinde yayımlanan haberlerde sözde Kürdistan ve metropollerde propaganda ve örgütlenme için önemli bir fırsatın olduğunu anlatılacak.



Eylemlerde PKK terör örgütünün İmralı’da tutuklu bulunan kurucusu Öcalan’a sözde yapılan baskılar konu edilecek.



Yine aynı şekilde sözde Kürdistan halklarına yapılan sözde zulüm konu edilerek eylemlerde işlenerek bunun bir hesap sormak için fırsatolduğu üzerinde durulacak.



AMAÇLARI İTİBARIMIZI YOK ETMEK!



Terör Uzmanı Hacı Murat Dinçer: ''Ülkemizi ve bölgemizi şekillendirmeye çalışan küresel güçler Suriye'deki Fırat Kalkan'ı ve Zeytin Dalı operasyonlarındaki stratejik kazanımlarımızı seçim sürecini de bahane etmek suretiyle ülkemiz içinde bir takım provokasyon ve sansasyonel eylemlerle manipüle etme arayışına girdi. İstihbarat birimleri ile güvenlik kuvvetlerimiz teyakkuz halinde. Dikkatli olmak, teröre prim vermemek gerekir.''