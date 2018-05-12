Suudi Arabistan'ın El-Ahbariyye televizyonunun haberinde, Suudi  Arabistan'ın hava savunma sistemi tarafından Cazan vilayeti semalarında bir  balistik füzenin imha edildiği belirtildi.

Öte yandan Husilere ait El-Mesira kanalında yer alan haberde, Cazan  vilayetindeki Derb askeri kampına yönelik bir balistik füze fırlatıldığı,  saldırıda Bedir 1 tipi balistik füzenin kullanıldığı kaydedildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru  yönetime destek olmak amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu  yana Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine atılan füze sayısı 137'ye yükseldi.