Paris’in 2’inci bölgesindeki bir opera yakınlarında bir bıçakla saldırması sonucu 1 kişi hayatını kaybettiği ve 8 kişinin de yaralandı öğrenildi. Saldırıyı düzenleyen kişi polis tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Saldırının neden gerçekleştirdiğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.
Paris’te bıçaklı saldırı: 2 ölü
12.05.2018 - 23:05 | Son Güncelleme: 12.05.2018 - 23:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa’nın başkenti Paris’te bıçaklı bir adamın yoldan geçen yayalara saldırması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Etiketler : fransa,dünya haberleri,
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