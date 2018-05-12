Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Paris’in 2’inci bölgesindeki bir opera yakınlarında bir bıçakla saldırması sonucu 1 kişi hayatını kaybettiği ve 8 kişinin de yaralandı öğrenildi. Saldırıyı düzenleyen kişi polis tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Saldırının neden gerçekleştirdiğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.