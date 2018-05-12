Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan’ın önemli iş adamlarından gayrimenkul şirketi M3M Group'un Başkanı ve Jr. Trump’ın ortağı Basant Bansal‘ın oğlu Piyush Bansal Bodrum’da evlendi. 4 gün süren düğünün son gününde gelin ve damat geleneksel Hint düğünü ile dünya evine girdi. 5 milyon dolar harcanan ve 500 davetlinin katıldığı düğünde Hintli misafirler Mehter Takımı’nın marşları ile dans etti. Hint geleneklerinin tamamının yapıldığı düğünde damat düğünün yapılacağı alana Mehter Takımı eşliğinde gitti.



Hint geleneklerine göre evlendiler



İlk olarak düğünün yapılacağı alana Damat Piyush Bansal ve yakınları geldi. Gelin gelmeden önce damat Piyush Bansal Shaadi geleneğini yerine getirdi. Daha sonra gelin Divya Aggarwal yakınları ile birlikte tören alanına geldi. Sari adı verilen özel bir gelinlik giyen gelin, damat tarafından karşılandı. Din adamları eşliğinde evlilik yemini eden çift nikah yapılacak alana geçerek Hint geleneklerini yerine getirdi. Çiftin aile yakınlarının bulunduğu nikah töreni yaklaşık 2 saat sürdü. Nikah töreninin ardından yemek alanına geçen davetliler Hint şarkıları eşliğinde gece boyu eğlendi.



Düğün 4 gün 4 gece sürdü



Piyush Bansal ve Divya Aggarwal çiftinin Hint gelenekleriyle evlendiği düğün 4 gün 4 gece sürdü. Hintli çift Mehendi ve kına töreni için aşk adasını kapattı. İlk gün Bollywood yıldızlarının da katıldığı kokteyl ile başlayan düğünün 2’inci gününde gündüz etkinlikleri ve akşam kokteyl ile devam etti. Düğünün 3’üncü gününde kına töreni ve Mehendi töreni gerçekleşti. Organizasyon 4’üncü gününde ise Bansal çifti geleneksel Hint düğünü ile dünya evine girdi.



2 ton gıda malzemesi harcandı



3 uçak ve 15 özel jetle Bodrum’a gelen Bansal ailesi ve Aggarwal ailesinin valizleri nakliye araçları ile taşındı. Otellerde yapılacak organizasyonlar için ise Türkiye genelinden takviye elemanlar getirtildi. 400 davetlinin ulaşımı için ise 60 araç kiralandığı öğrenildi. Düğün için hazırlanan yiyecek ve içecekler İstanbul’dan getirtildi. 18 kamyonla 2 ton gıda malzemesi taşındığı öğrenildi. Düğünde ikram edilen Hindistan mutfağına özgü lezzetleri 55 aşçı hazırladı. Yemeklerde kullanılan özel baharatların İran’dan geldiği öğrenildi. Misafirlere hizmet etmek için ise yaklaşık bin 500 kişi görev aldı.