Irak Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliği Başkanı Riyaz el-Bedran yaptığı basın toplantısında seçimlerin başarılı bir şekilde tamamlandığının altını çizerek “Seçimlerin başarılı bir şekilde geçmesinden dolayı Irak halkını kutlamak istiyorum. Genel ve özel seçimlere katılım oranı %44.52. 24 milyondan fazla seçmenin 10 milyonu oyunu kullandı” dedi. Açıklanan katılım oranının kesin olmadığını belirten el-Bedran, bazı seçim merkezlerinin sandıkları henüz ulaşmadığını belirtti.
Seçimlere hile katıldığı iddialarını yalanlayan el-Bedran “Seçimlere hile ve sahte yapıldığı iddiaları asılsızdır bazı tarafların ortalığı karıştırma girişimleridir. Herkesi sonuçlara saygı duymaya davet ediyoruz” dedi.
Irak seçimlerine katılım oranı yüzde 44.5
13.05.2018 - 01:40 | Son Güncelleme: 13.05.2018 - 01:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliği, bugün ülkede yapılan genel seçime katılım oranı %44.52 olduğunu ve seçimlerin başarılı bir şekilde tamamlandığını açıkladı.
Irak Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliği Başkanı Riyaz el-Bedran yaptığı basın toplantısında seçimlerin başarılı bir şekilde tamamlandığının altını çizerek “Seçimlerin başarılı bir şekilde geçmesinden dolayı Irak halkını kutlamak istiyorum. Genel ve özel seçimlere katılım oranı %44.52. 24 milyondan fazla seçmenin 10 milyonu oyunu kullandı” dedi. Açıklanan katılım oranının kesin olmadığını belirten el-Bedran, bazı seçim merkezlerinin sandıkları henüz ulaşmadığını belirtti.
Etiketler : ırak,ırak seçimi,
559926 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/559926.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER