Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliği Başkanı Riyaz el-Bedran yaptığı basın toplantısında seçimlerin başarılı bir şekilde tamamlandığının altını çizerek “Seçimlerin başarılı bir şekilde geçmesinden dolayı Irak halkını kutlamak istiyorum. Genel ve özel seçimlere katılım oranı %44.52. 24 milyondan fazla seçmenin 10 milyonu oyunu kullandı” dedi. Açıklanan katılım oranının kesin olmadığını belirten el-Bedran, bazı seçim merkezlerinin sandıkları henüz ulaşmadığını belirtti.

Seçimlere hile katıldığı iddialarını yalanlayan el-Bedran “Seçimlere hile ve sahte yapıldığı iddiaları asılsızdır bazı tarafların ortalığı karıştırma girişimleridir. Herkesi sonuçlara saygı duymaya davet ediyoruz” dedi.