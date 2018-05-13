Fox News kanalına konuk olan Pompeo, ABD ile Kuzey Kore arasındaki  yumuşamaya ve ülkesinin, İran nükleer anlaşmasından çekilmesine ilişkin  değerlendirmelerde bulundu.Geçen hafta Pyongyang'ı ziyaretine ilişkin soruları yanıtlayan Pompeo,  Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Amerikan halkının hedeflerini paylaştığına ikna  olduğunu dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kim arasında 12 Haziran'da Singapur'da  yapılması planlanan zirveden önce Pyongyang yönetiminin nükleer deneme sahasını  boşaltma kararını "iyi bir başlangıç" olarak niteleyen Pompeo, kalıcı bir anlaşma  için iki ülkenin daha önce benzerine rastlanmayan adımlar atması gerektiğini belirtti.Pompeo, tarihi bir sonuç almak için iki tarafın da üzerine düşeni  yapması gerekeceğini ifade ederek, "Arzuladığımız şeyi elde ettiğimizi ilan etmek  için olmamız gereken yere henüz yakın bile değiliz." yorumunu yaptı.

ABD'nin Kuzey Kore ile bütünsel, uzun soluklu bir anlaşma planladığını  belirten Pompeo, "Daha yapılacak çok iş var. Riskler konusunda gözümüz sonuna  kadar açık. Kim'in stratejik bir değişikliğe gideceğini hararetle ümit ediyoruz;  ülkesi ve halkı için stratejik bir değişiklik. Bunu yapmaya hazırsa, Başkan Trump  da bunun başarılı bir geçiş olmasını temin etmeye hazırdır."

Mike Pompeo, ABD'nin Kuzey Kore'de rejim değişikliğini öngören bir  politikasının olmadığını savunarak, anlaşmaya varılması halinde Kim yönetimine  bazı teminatlar verileceğini ifade etti.ABD Dışişleri Bakanı anlaşma sağlanması durumunda Pyongyang yönetimine  ekonomik yardım öngörüsüne ilişkin böyle bir yardımın ABD hazinesinden ziyade  özel sektör yatırımları üzerinden yapılacağını kaydetti.Pompeo, geçen hafta Kuzey Kore'yi ziyaret etmişti. Ziyaret sırasında,  planlanan Trump-Kim zirvesinin yeri ve tarihi belirlenmiş, Pompeo, serbest  bırakılan 3 Amerikan vatandaşıyla Washington'a dönmüştü.Mike Pompeo'nun Kuzey Kore yönetiminin anlaşmaya yanaşması durumunda  ABD'nin bu ülkeye ekonomik yardımda bulunacağını dile getirmesi tartışmalara  neden olmuştu.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

ABD Dışişleri Bakanı söyleşide ABD'nin İran ile 2015 yılında imzalanan  nükleer anlaşmadan çekilmesine ilişkin soruları da cevapladı.İran ile İsrail arasında artan gerilimin ABD'nin anlaşmadan  çekilmesinin bir sonucu olduğu iddialarını "gülünç" bulduğunu ifade eden Pompeo,  "İran'ın, Ortak Kapsamlı Eylem Planının (JCPAO) var olduğu döneme göre daha az  kısıtlanmış hissettiğini, her gün Amerikalıların seyahat ettiği Riyad  havalimanına füze fırlattığını, şimdi de İsrail'e füze fırlattığını söylemek  gülünçtür. Yemen'de yaşananlar, Hizbullah'ın yükselişi hep JCPOA varken oldu.  Aslında o zaman bunların cezasız kalacağını düşündüler. Avrupa'nın, JCPOA varken  balistik füze programlarına sıfır yaptırım uyguladıklarını gördüler." diye  konuştu.