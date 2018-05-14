Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen Başbakanı Ahmed bin  Dağr, Sokotra Adası'ndaki mahalli idarelerin görevlerini devralması ve adada  durumun eski haline dönmesi için oluşturulan Suudi Arabistan-Yemen ortak  komitesini kabul etti.

Bin Dağr burada, BAE'ye bağlı güçlerin Sokotra Adası'ndan çekilmesini  öngören anlaşmanın uygulanmasını, gerginliğin giderilmesini ve Sokotra Havaalanı  ile limanındaki emniyet güçlerinin  görevlerine geri dönmesini sağlayacak  mekanizma hakkında, komite üyelerinin açıklamalarını dinledi.


Koalisyon güçlerinin, Arapların güvenliği için emniyet sibobu  olduğunu, bu amaç için güçlü ve birbirine kenetlenmiş kalmaya devam edeceğini,  Husilere karşı mücadelede birlikte çaba sarf edeceklerini kaydeden Bin Dağr,  Suudi Arabistan'ın (Sokotra krizi için) arabuluculuk gayretlerinden ve BAE'nin  "tüm savaş cephelerinde kardeşlerinin yanında verdiği destekten" övgüyle söz  etti.

Bin Dağr, bütün problemleri kardeşlik ilişkileri çerçevesinde çözüme  kavuşturacaklarını kaydetti.

Haberde bahsedilen söz konusu anlaşmanın, Sokotra için Suudi  Arabistan'ın desteğiyle kapsamlı yardım ve kalkınma çalışmalarının başlatılmasını  da kapsadığı aktarıldı.

Suudlu ve Yemenli yetkililerden oluşan ortak komite, dün akşam erken  saatlerde, Yemen hükümeti ve BAE arasındaki Sokotra krizini çözmek için adaya  gitmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon daha sonra, Yemen güçlerine  "eğitim ve destek" sağlama amacıyla gönderilen Suud güçlerinin, bu akşam Sokotra  Adası'na ulaştığını duyurmuştu.

BAE ASKERLERİNİN SOKOTRA'DA KONUŞLANMASI

BAE'ye bağlı onlarca asker, 2 Mayıs Çarşamba günü kendilerini taşıyan  3 uçağın, Hadibu kentindeki Sokotra Havalimanı'na varmasının ardından havalimanı  çevresinde konuşlanmıştı. Askerlerin yanı sıra aralarında 6 tankın da yer aldığı  askeri araçların nakli de gerçekleşmişti. BAE askerlerinin, ertesi gün de Sokotra  Limanı çevresinde konuşlandığı bildirilmişti.

BAE'ye bağlı askerlerin, Sokotra Adası'na gelerek konuşlanmasının  ardından Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi, Suudi Arabistan ile  iletişime geçmiş, bunun üzerine sorunu çözüme kavuşturmak için Suudi Arabistan  tarafından bir heyet de adaya gönderilmişti.

 
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri sözcüsü Albay Turki  el-Maliki, "Yemen hükümeti ve koalisyon arasında ortak kapsamlı bir koordinasyon  mekanizması kurulması konusunda anlaşma sağlandı." açıklamasını yapmıştı.

Yemen sahillerine 500 kilometre uzaklıktaki 6 adadan oluşan Sokotra,  Aden Körfezi ve Afrika Boynuzu açıklarında Hint Okyanusu'nda stratejik bir  konumda bulunuyor.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi, 2013'te yaptığı bir  açıklamayla daha önce Hadramevt vilayetine bağlı olan Sokotra'nın, bağımsız bir  vilayet olduğunu duyurmuştu.
 