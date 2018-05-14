Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açılış törenine ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve damadı Jared Kushner'in de aralarında bulunduğu üst düzey ABD'li yetkililer katılıyor.



Çoğu AB temsilcisi ise törende yer almayacak.



Trump'ın büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararı Filistinlileri öfkelendirmişti.

Batı Şeria'da da protestoların yapılması bekleniyor.





ÖLÜ VE YARALILAR VAR



Uluslararası haber ajansları, İsrail-Gazze sınırında çatışmaların başladığını açıkladı. Haaretz gazetesi, en az beş Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateşte yaralandığını duyurdu. Bir Filistinli muhabirin bacağından vurulduğu öğrenildi.



93 Filistinlinin, protestoların başlamasından bu yana açılan ateş ve şarapnel parçalarıyla yaralandığı bildirildi.



Ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi, çok sayıda yaralı var.



Öldürülenlerden biri, 12 yaşındaki Az-Adin Asamak isminde bir çocuk. 512 kişi plastik mermiler ve göz yaşartıcı gaz nedeniyle yaralandı. Reuters'ın haberine göre, Gazze sağlık yetkilileri "en az 35" kişinin ateşli silahlardan yara aldığını bildirdi.



'BÖLGEYİ YIKIMA SÜRÜKLÜYORLAR'



İsrailli Arap milletvekili, "ABD elçiliğinin önünde protesto edeceğiz' dedi.



Yousef Jabareen yaptığı açıklamada, Kudüs'teki yeni ABD büyükelçiliği binasının önünde protesto yapacaklarını söyledi. Jabareen, "Bugün, adalet ve barış arayanlar için karanlık bir gün. Büyükelçiliği Kudüs'e transfer etmek uluslararası toplumun yüzüne tükürmekti ve tüm bölgede barışı sağlama şansını kasten engellemektir" dedi.



Jabareen, "1967'den beri işgal altındaki Doğu Kudüs'ü onun ilhakını uluslararası hukukun ihlali olarak adlandırdı. Trump ve Netanyahu'yu 'kundakçı' olarak adleden Jabareen ikilinin arasındaki ittifakın tehlikeli olduğunu ve bölgeyi yıkıma sürüklediğini ekledi.





Yeni Büyükelçilik binasının açılışı, İsrail'in 70'inci kuruluş yıldönümüne denk gelmesi için öne alınmıştı.



İsrail Kudüs'ü "ebedi ve bölünmez" başkenti olarak görürken, Filistinliler İsrail tarafından 1967 savaşında işgal edilen Doğu Kudüs'ü gelecekteki devletlerinin başkenti olarak kabul ediyor.



Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı, ABD'nin bu konuda onyıllardır yürüttüğü tarafsızlık politikasına son vermiş ve uluslararası toplumun büyük kesiminin bu konudaki tutumundan ayrılmıştı.



İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD'nin kararının kutlanması gerektiğini söyledi ve diğer ülkelere de Trump'ın kararını takip etme çağrısı yaptı.





Filistin Lideri Mahmud Abbas da büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması kararını "yüzyılın tokatı" olarak tanımladı.



Kentte daha büyük bir yer bulunana kadar öncelikle ABD'nin Kudüs'teki mevcut konsolosluk binasının içinde geçici bir büyükelçilik açılacak.





ARAP BİRLİĞİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR



Arap Birliği, ABD'nin 'yasadışı' hamlesiyle ilgili olarak çarşamba günü olağanüstü toplanacağını açıkladı.



MENA, toplantının "ABD'nin büyükelçiliği Kudüs'e taşınması yönündeki yasadışı kararına karşı koymak için" Arap Birliği'nin daimi temsilcileri düzeyinde gerçekleştirileceğini söyledi.





TÖRENE KATILACAK ÜYE ÜLKELER



ABD Başkanı Donald Trump'ın törende video bağlantısıyla bir konuşma yapması bekleniyor.



Ivanka Trump ve Jared Kushner'in dışında, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan da törene katılacak. Kushner daha sonra İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir görüşme yapacak.





Avrupa Birliği, ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına itiraz etmişti ve çoğu AB ülkesinin büyükelçisi törene katılmayacak.



Ancak, çok sayıda yabancı diplomatın törene katılacağı ve bunlar arasında, AB'nin bu konuda bir ortak açıklama yapmasını engellediği belirtilen Macaristan, Romanya ve Çek Cumhuriyeti temsilcilerinin de bulunduğu kaydediliyor.

Trump'ın açıklamasından sonra kendi büyükelçiliklerini de Kudüs'e taşıma kararı alan Guetamala ve Paraguay devlet başkanları da törende yer alıyor.