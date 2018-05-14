Gemiler, Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Makbule Koçak ile Gürcistan  Sınır Polis Müdürü Temur Kekelidze ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

NATO Deniz Görev Grubu-2'de (SNMG) görev yapan TCG Gemlik, limana  gündüz saatlerinde demirledi.

SNMG'nin Gürcistan ziyaretine ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan  Gürcistan Sınır Polis Müdürü Temur Kekelidze gemilerin 18 Mayıs'a kadar Poti'de  kalacağını bildirdi.

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Gemlik Fırkateyni dışında  İngiltere'den "HMS Duncan", Bulgaristan'dan "BGS Drazki" ve Romanya'dan "RS  Regele Ferdinand" gemilerinin de limana geldiğini ifade eden Kekelidze, NATO  gemilerinin Gürcistan deniz kuvvetleri ile birlikte tatbikatlar  düzenleyeceğini kaydetti.