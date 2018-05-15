Sosyal medya hesabından Gazze'deki olaylara ilişkin mesaj yayımlayan  Netanyahu, her ülkenin kendi sınırlarını korumak zorunda olduğunu belirterek,  İsrail askerlerinin barışçıl göstericilere karşı kullandığı orantısız gücü  savundu.Gösteriler nedeniyle Hamas'ı suçlayan Netanyahu,"Hamas, İsrail'i yok  etme niyetinde ve bu hedefini gerçekleştirmek için binlerce kişiyi telleri aşması  için sınıra gönderiyor." ifadelerini kullanarak, İsrail askerlerinin Hamas'a  karşı sınırlarını koruduğunu ileri sürdü.

Netanyahu açıklamasında, İsrail'in egemenliğini ve İsrail  vatandaşlarının güvenliğini korumak için kararlı şekilde hareket etmeye devam  edeceklerini dile getirdi. İsrail askerleri, Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilerde şu ana  kadar 55 Filistinliyi şehit etti.