Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın desteğini arkasına alan İsrail, bütün dünyanın gözü önünde ramazan ayına girilirken yeni bir katliam yaptı. Trump’ın dünyanın karşı çıkmasına rağmen ABD’nin İsrail Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma kararını uygulamaya hayata geçirilmesinden önce, Kudüs’te güvenlik alarmı verildi. Çoğu Avrupa ülkesi tören için Kudüs’e temsilci göndermeyerek net mesaj verdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren Filistinliler ise abluka altındaki Gazze sınırına akın etmeye başladı. Utanç veren büyükelçiliğin açılış gününde, bütün dünyanın canlı yayını sırasında İsrail askerleri Filistinli sivillere karşı gerçek mermilerle karşılık verdi. Öğleden önce iki Filistinli şehit düşerken bu sayı her geçen saat artmaya başladı. Filistin Hükümeti, uluslararası topluma çağrıda bulunarak İsrail’in sürdürdüğü katliamı durdurmasını istedi. Ancak sivilleri keskin nişancılarla vurmaya devam eden İsrail’in şehit ettiği Filistinlilerin sayısı akşam saatlerine doğru 55’e yükseldi. Şehitlerin 7’si çocuk. Yaralanan 2500 kişinin de 200’den fazlası çocuk, 50 civarında da kadın var.





KIZI VE DAMADINI GÖNDERDİ

ABD büyükelçilik binası etrafına asılan bilboardlarda Trump’ın seçim kampanyasındaki sloganın aynısı vardı. İsrail ve ABD bayraklarının iç içe geçtiği posterlerde “Büyük İsrail’i yarat” yazdılar. Tepki çeken açılışa ABD lideri Trump’ın kızı Ivanka Trump ve kocası Jared Kushner katıldı. Yahudi olan Kushner’in Kudüs kararının arkasındaki isim olduğu biliniyor. Törene ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan da katıldı.

Filistin'den kötü haberler peş peşe geliyor! Şehit sayısı artıyor...



TRUMP, DALGA GEÇTİ!

Trump, büyükelçiliğin açılışı öncesi attığı bir tweet'te takipçilerine, “Açılışı Fox News'tan izleyin’ çağrısında bulundu. TSİ ile 16:00’da başlayan törende Trump’ın önceden kaydedilmiş mesajı video bağlantısıyla yayımlandı. Elçiliğin açıldığını ilan eden ve davetlilere “Tebrikler. Bu gerçekten çok büyük bir çabaydı’’ diye seslenen Trump, İsrail’in tüm diğer ülkeler gibi kendi başkentine karar verme hakkı olduğunu, İsrail’in zaten Kudüs’ten yönetildiğini savundu. Trump, Harem-üş Şerif, Kubbet-üs Sahra’daki statükoyu koruma sözü verirken, ABD’nin bölgede kalıcı bir barış anlaşmasını sağlamaya sadık olmayı sürdürdüğünü belirtti. Ancak Trump, Gazze'de onlarca kişinin öldüğü olaylardan bahsetmedi.





UÇAKLAR DA BOMBALADI

Öte yandan İsrail savaş uçakları Gazze şeridinin kuzey kesiminde Beyt El İhya beldesindeki bazı askeri tesisleri bombaladı.

Arap Birliği’nden Türkiye’ye kınama

Türkiye’nin Kudüs konusunda aldığı net tavır, Arap Birliği’nde rahatsızlığa sebep oldu. Birlik, İsrail ve ABD yerine Türkiye’yi hedef aldı. Arap Birliği Genel Sekreteri Sözcüsü Mahmut Afifi, Türkiye’nin Kudüs konusunda kibirli davrandığını söyledi. Türkiye’nin Arap Birliği’ne ders vermeye kalkamayacağını belirten Sözcü Afifi, Arap kamuoyunun bu tavırlardan rahatsız olduğunu ifade ederek Türkiye’yi kınadıklarını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump’ın aldığı karardan sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: “Bu karar provokasyondur. Öyle bir provokasyon ki bu provokasyonun arkasında Evanjelistler var. Bunu bizzat sayın başkandan dinlemiş biriyim. Bu karara asla rıza göstermeyeceğiz.” Öte yandan Arap Birliği yarın olağanüstü toplanarak ABD Başkanı Donald Trump’ın aldığı skandal Kudüs kararını görüşecek

32 ülke temsilci gönderdi

İsrail merkezli Haaretz’in verdiği listeye göre Kudüs’e temsilci gönderen 32 ülke şunlar: Cezayir, Angola, Avusturya, Kamerun, Kongo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Fildişi Sahilleri, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Etiyopya, Gürcistan, Guatemala, Honduras, Macaristan, Kenya, Makedonya, Myanmar, Nijerya, Panama, Peru, Filipinler, Romanya, Ruanda, Sırbistan, Güney Sudan, Tayland, Ukrayna, Vietnam, Paraguay, Tanzanya ve Zambia.