Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail'in Kudüs işgali, dün ABD'nin büyükelçiliğini taşımasıyla resmiyete kavuştu. Başkent dayatmaları ve zorbalık ile İsrail'e peşkeş edilmeye çalışılan Kudüs için Gazze ve Ramallah'ta kan döküldü.

59 ÖLÜ 2770 YARALI

Günün erken saatlerinde başlayan protestolar, saat 4'ten sonra İsrail katlimanı dönüştü. Barışçıl bir şekilde gösteri düzenlemeye çalışan eylemcilerin üzerlerine İsrail askerleri önce gaz ile saldırdı, bununla da yetinmeyen İsrail güvenliği Fliistinli göstericilerin üzerlerine gerçek mermilerle ateş açtı.

Birkaç saat içerisinde ölü sayısı 59'u bulurken, yaralananların sayısı ise 2770 olarak açıklandı. Ayrıca İsrail askerleri gazetecileri de hedef aldı. Filistin basınından 15 gazeteci vurularak yaralandı.

8 AYLIK BEBEK ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail askerleri kadın, erkek ayırt etmeksizin gerçekleştirdiği saldırılarda kimsenin yaşına da bakmadı. Öyle ki öldürülenlerin arasında 8 aylık bir bebek de vardı. Vücuduna isabet eden mermi sonucu hayatını kaybeden bebek, İsrail barbarlığının geldiği son noktayı gösterdi.

ARAP BİRLİĞİ SESSİZ

Filistin'de yaşanan bu katliam sonrası Arap Birliği'nden yine ses çıkmazken, göstermelik açıklamalarda bulunan Arap ülkeleri yine taraflarını belli ettiler. Özellikle Suudi Arabistan ve BAE bu katliamı perde arkasından desteklerken darbeci Sisi'nin de direkt İsrail'e verdiği destek biliniyor.