Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Federal emniyet yetkililerinden yapılan açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Soruşturma Bürosunun yürüttüğü operasyonda "El Chango" lakaplı Torres Gonzalez'in, Meksika-ABD sınırının ABD tarafındaki Nogales şehrinde yakalandığı bildirildi.

Torres Gonzalez'in, Nogales yoluyla ABD'ye uyuşturucu madde ve göçmen kaçakçılığı yaptığını belirten yetkililer, emniyet güçleri tarafından bu çeteyi çökertmeye yönelik farklı noktalarda baskınlar yapıldığını açıkladı.

Torres Gonzalez ve 2 şüphelinin yakalandığı operasyonda ayrıca 33 kilogram kokain ve 13 kilogram eroin, 12 araba ile çok miktarda silah ve paraya el konulduğu kaydedildi.