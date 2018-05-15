Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orta Doğu'nun sıcak gündemine ilişkin resmi Twitter hesabından değerlendirmelerde bulunan Bin Casim, Arap liderlere tepki gösterdi.

Ulusal haklar ve kutsalların hiçbir şekilde bir fiyatının olmadığını vurgulayan Bin Casim, barışçıl çözümden yana tavrının açık olduğunu ve bunun da ancak Filistinlilerin haklarının korunması ve onayıyla mümkün olacağını dile getirdi.

Bin Casim, Arap dünyasının yalnızca Kudüs konusunda değil, bölgesel ve uluslararası sorunlara ilişkin tüm konularda karanlık bir tünele girdiğini vurguladı.

Yayınlanan kınama açıklamalarına işaret eden eski Katar Başbakanı, "Adet yerini bulsun diye kınama ve reddiye yayınlayanlar, aslında ne yazık ki bu gelişmelerin bizzat ortaklarıdır." ifadesini kullandı.

Açıklamalarında herhangi bir isim zikretmeyen Bin Casim, şunları kaydetti:

"Durumun bu noktaya gelmesinde katkısı olanların isimlerini vermekten yana bir çekincem yok. Ancak hala onların doğruya döneceklerine olan inancımdan dolayı isimlerini zikretmiyorum."