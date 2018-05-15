Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Orta Doğu'daki son gelişmeleri değerlendirdi. Fransız Bakan, bölgedeki durumun patlamaya hazır olduğunu belirterek "Savaş çıkabilir" ifadelerini kullandı.
Fransa: Orta Doğu'da savaş çıkabilir
15.05.2018 - 17:16 | Son Güncelleme: 15.05.2018 - 17:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Orta Doğu'daki durumun patlamaya hazır olduğunu belirterek "Savaş çıkabilir" dedi.
Etiketler : fransa,orta doğu,
560290 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/560290.aspx
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