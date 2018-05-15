Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Temsilciler Meclisinde görev yapan Müslüman Minnesota Vekili Keith Ellison, Wisconsin vekili Mark Pocan, Washington vekili Pramila Jayapal, Georgia vekili Henry Johnson Jr. ve Arizona vekili Raul Grijalva Gazze'deki katliamla ilgili ortak bir bildiri yayımladı.

Bildiride, "İsrail askerleri tarafından çoğunluğu silahsız göstericilere karşı Gazze sınırında ölümcül silahların kullanılması karşısında şok olduk ve ürktük. Bu şekilde bir gün içinde 50'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 2 binden fazlası da yaralandı." ifadeleri kullanıldı.