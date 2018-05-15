 ABD Temsilciler Meclisinde görev yapan Müslüman Minnesota Vekili Keith  Ellison, Wisconsin vekili Mark Pocan, Washington vekili Pramila Jayapal, Georgia  vekili Henry Johnson Jr. ve Arizona vekili Raul Grijalva Gazze'deki katliamla  ilgili ortak bir bildiri yayımladı.

Bildiride, "İsrail askerleri tarafından çoğunluğu silahsız  göstericilere karşı Gazze sınırında ölümcül silahların kullanılması karşısında şok olduk ve ürktük. Bu şekilde bir gün içinde 50'den fazla Filistinli hayatını  kaybetti, 2 binden fazlası da yaralandı." ifadeleri kullanıldı.