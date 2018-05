Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin halkının her zaman yanında olan Türkiye, İsrail’in gerçekleştirdiği katliama yine en büyük tepkiyi gösteren ülke oldu. İngiltere’de bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Başbakan Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, diğer bakanlarımız ve siyasi parti liderleri İsrail’i kınadı. Gazze sınırında protesto düzenleyen Filistinlilerden 61’ini öldürüp 3 bine yakın Filistinliyi yaralayan İsrail’in “soykırım ve devlet terörü” yaptığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan suçlama geldi. Yolsuzluk sebebiyle daha önce evi 5 defa aranan Netanyahu Twitter’dan “Erdoğan, Hamas’ın en büyük destekçilerinden biridir, dolayısıyla kendisi terör ve katliamdan şüphesiz çok iyi anlar. Kendisine tavsiyem, bize ahlak vaazı vermesin” diye Tweet attı. Skandal açıklamalarına devam eden Netanyahu, silahlı müdahalenin ‘meşru savunma’ olduğunu iddia ederek, “Hamas, İsrail’i yok etme niyetinde ve bu hedefini gerçekleştirmek için binlerce kişiyi telleri aşması için sınıra gönderiyor” ifadelerini kullanarak, İsrail askerlerinin Hamas’a karşı sınırlarını koruduğunu ileri sürdü.



YARALILARI GETİRİYORUZ

Şehit Filistinliler için 3 günlük millî yas kararı alan Türkiye, yaralanan Filistinliler için de devreye girdi. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Gazze’deki yaralıların Türkiye’ye getirileceğini ve burada tedavi edileceklerini açıkladı. Demircan “Gazze’de yeterli ilaç ve malzeme olmadığı için yaralılar çok büyük risk altında. Türkiye olarak daha ilk andan itibaren her türlü hazırlığımızı yaptık. O bölgedeki yaralılara ulaşmak için her türlü tedbirimizi aldık. Görüşmeler olumlu sonuçlanır sonuçlanmaz Türkiye olarak yaralıları getirmek için hazırlığımızı yaptık” ifadelerini kullandı.



CUMA DEV MİTİNG

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı ile Cuma günü Yenikapı’da dev bir miting düzenlenecek. Yahudi Topluluğunun da katılımı ile İsrail vahşeti bütün dünyaya bir kez daha anlatılacak. Öte yandan Meclis’te AK Parti, CHP ve MHP ortak bildiriyle İsrail’in katliamı kınadı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN NETANYAHU’YA HAMAS CEVABI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun kendisine yönelik “Hamas’ın destekçisi… Kendisi terör ve katliamdan çok iyi anlar” suçlamalarına Twitter'dan İngilizce olarak yaptığı paylaşımla cevap verdi: "Netanyahu'ya hatırlatma: Hamas terör örgütü değildir ve Filistinliler de terörist değildir. Bu (Hamas) Filistin'in ana yurdunu işgalci güce karşı koruyan bir direniş hareketidir. Dünya, zalimlere karşı Filistin halkı ile dayanışma içindedir."

Bebek katili İsrail

İsrail askerlerinin Gazze sınırında şehit ettiği Filistinliler cenaze namazının ardından defnedildi. Cenazelere bütün vilayetlerden gelen binlerce vatandaş katıldı. Yakınlarının evlerine götürülen Gazze şehitleri daha sonra binlerce kişinin katılımının ardından toprağa verildi. Dün defnedilenler arasında 8 aylık Leyla Enver Gandur da vardı. İsrail askerlerinin attığı göz yaşartıcı gaz sebebiyle boğularak ölen Leyla’yı babası son defa kucağına aldı. Gözyaşlarına boğulan baba minik kızını Gazze’deki mezarlığa defnetti. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan Filistinliler, İsrail’in saldırısına karşı direniş çağrısı yaptı.

Arap dünyasından cılız kınama geldi

ABD’nin desteğini arkasına alan İsrail’in gerçekleştirdiği katliama İslam dünyasından Türkiye dışında güçlü bir tepki gelmedi. Suudi Arabistan’dan yapılan kınama açıklamasında, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınması konusunda hiçbir ifade yer almadı “Suudi Arabistan işgalci İsrail güçlerinin onlarca Filistinli sivili öldürmesini ve yaralamasını kınıyor” denildi. Suudi Arabistan’da Kudüs’te yaşananlara dair haber yapılması Kraliyet tarafından yasaklanmıştı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İsrail askerlerinin “katliamını” kınayarak uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulunurken, Kuveyt BM Güvenlik Konseyi’ni “acil toplantıya” çağırdı. Türkiye’nin dışında katliama en büyük tepki Güney Afrika’dan geldi. Güney Afrika Cumhuriyeti, katliam sebebiyle İsrail büyükelçisini geri çekeceğini açıkladı. Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders da, İsrail’in Brüksel Büyükelçisi Simona Frankel’i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.