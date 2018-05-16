Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler son dönemde oldukça gergin. 15 Temmuz'da FETÖ tarafından düzenlenen kanlı darbe girişiminden sonra Türkiye'den kaçan teröristlere kuçak açan Yunanistan, bu gerginliğin baş mimarı. İlişkilerin gergin olması nedeniyle Türkiye'ye her fırsatta düşmanca bir tavır sergileyen Yunan medyası, bu kez Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı kılınması nedeniyle Türkiye'yi hedef aldı.

"TAHRİKÇİ NAMAZ"



İstanbul'un fethinin 564. yıl dönümü nedeniyle Ayasofya Meydanı'nda namaz kılınasını sayfalarına taşıyan Dimokratia Gazetesi, "Ayasofya'da tahrikçi namaz" başlığını kullandı.

Haberin detaylarında ise Türkiye'nin Ortodoksluğun evrensel sembolüne saygısızlık yaptığı savunuldu.



