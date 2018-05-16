Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü İngiliz gazete Daily Telegraph, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere ziyaretine başyazılarından birini ayırdı. The Independent gazetesi de ziyarete dair önemli yorumlarda bulundu.

"İNGİLTERE'NİN ÇIKARINA"



Daily Telegraph'ın, "Erdoğan'ı ağırlamak" başlıklı yazısında, Cumhurbaşkanı'nı Londra'da kabul etmenin İngiltere'nin çıkarına olduğunu vurguladı.

"ERDOĞAN BÜYÜK VE GÜÇLÜ BİR ÜLKENİN LİDERİ"



Orta Doğu'da Türkiye'nin önemine dikkat çekilen yazıda, "Erdoğan, dünyanın en çalkantılı bölgesinde anahtar önemdeki stratejik bir konumda olan, büyük ve güçlü bir ülkenin lideri." sözlerine yer verildi.

"BATI TÜRKİYE İLE ARASINI İYİ TUTMALI"



Daily Telegraph, ayrıca Türkiye'nin bir NATO üyesi olmasını vurgulayarak, "Batı'nın, siyaset yapıcılar tarafından uzun süredir Avrupa'da barışı korumak ve Orta Doğu veya Rusya'dan yükselebilecek tehditlere karşı muhafız olarak görülen Türkiye'yle arasını iyi tutması gerekiyor." dedi.

"BREXİT SONRASI TÜRKİYE'YE İHTİYAÇ VAR"



Bir diğer İngiliz gazetesi olan The İndependent gazetesi de İngiltere'nin Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Brexit sonrası İngiltere'nin ticarete zor durumlara düştüğünü belirten gazete bunun için Türkiye ile ticaret yapmanın önemine vurgu yaptı. İki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğini söyledi.