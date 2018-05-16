Katar Kalkınma Fonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu  desteğin Filistinli mültecilerin eğitim hizmetinde kullanılmasının amaçlandığı  belirtildi.

Bağış protokolü Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al  Sani ile Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı   Ahmed bin Muhammed el-Merihi tarafından imzalandı.

UNRWA Genel Komiseri Pierre Krahenbühl yaptığı basın açıklamasında, bu  bağışın UNRWA'ya finans desteğiyle sınırlı olmadığını, diğer ülkeleri de büyük  bir insani felaket yaşanmasını engellemek için yükümlülüklerini yerine getirme  konusunda teşvik edeceğini vurguladı.